Армія РФ обстріляла Краматорськ, двоє людей поранені – місцева влада

Російські війська атакували Краматорськ вранці 8 вересня, повідомив міський голова Олександр Гончаренко.

За його даними, обстрілу зазнала промислова зона міста.

«Поранень зазнали дві особи: чоловік 66 р.н. та жінка 59 р.н», – написав Гончареко в своїх соцмережах.

Остаточні наслідки удару встановлюються, додав міський голова.

За даними голови Донеччини Вадима Філашкіна, за попередню добу внаслідок російських обстрілів в області загинули четверо людей, ще 10 зазнали поранень.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



