Після російського удару по об’єкту інфраструктури на Чернігівщині знеструмлено кілька громад – влада

Після удару російського безпілотника в об’єкт інфраструктури в Чернігівському районі знеструмлено кілька громад, повідомила районна державна адміністрація.

«Чернігівський район знову під атакою ворога! Зафіксовано влучання ворожого БПЛА в об’єкт цивільної інфраструктури в одній із громад району. У декількох громадах відсутнє електропостачання. Як тільки дозволить безпекова ситуація, відповідні служби розпочнуть відновлювальні роботи», – йдеться у повідомленні РДА у фейсбуці.

Російські військові впродовж останніх тижнів активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

30 жовтня у Моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні заявили, що через атаки РФ існує серйозний ризик небезпечних наслідків для цивільних осіб цієї зими, включно з тривалими перебоями в опаленні, електро- і водопостачанні. За даними ООН, такі перебої особливо болісно позначаться на вразливих групах населення, наприклад, людях старшого віку, особах з інвалідністю та сім’ях із малими дітьми.

У серпні Міненерго повідомляло, що від березня 2025 року російські сили здійснили понад 2900 атак на енергетичну інфраструктуру України.