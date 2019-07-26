Азербайджан: дев’ятьох людей врятували з борту іранського судна, яке затонуло в Каспійському морі

Державна морська агенція Азербайджану повідомляє, що її працівники врятували дев’ятьох людей з борту вантажного судна Shabahang до того, як воно затонуло.

Подія сталася в Каспійському морі поблизу азербайджанського портового міста Ланкаран.

Судно йшло під прапором Ірану. На місце події для допомоги постраждалим вирушили два гелікоптери та прикордонне судно, повідомляє азербайджанська служба Радіо Свобода.

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Державне морське відомство не навело деталей щодо вантажу, яке перевозив Shabahang.

Посол Ірану в Баку Джавад Джаханґірзаде згодом заявив, що з борту судна вдалося врятувати всіх членів екіпажу до його затоплення.