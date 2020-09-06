У Бейруті припинили пошуки, пов’язані з вибухом у порту

У Бейруті рятувальники припинили пошукову операцію, яку відновили раніше цього тижня в сподіванні знайти живих після вибуху в порту.

Кілька днів тому сенсор команди фахівців із Чилі показав можливу присутність людей під завалами в одному з постраждалих районів міста. Але згодом члени пошукової групи дійшли висновку, що датчик, скоріше за все, просто зафіксував серцевий ритм одного з них.

«Про більше говорити не варто. Немає там ні тих, що вижили, ні мертвих», – заявив агенції France-Presse керівник цивільної оборони Лівану Абу Мусса.

Після потужного вибуху, що стався в столиці Лівану в серпні, невідомою залишається доля семи людей. Понад 190 людей загинули, ще шість із половиною тисяч – були поранені. Сотні тисяч людей залишилися без даху над головою.

Після того, як на складі в порту вибухнуло близько трьох тисяч тонн аміачної селітри, була зруйнована значна частина міста.