Суд у справі Бекірова в Криму перенесли на 20 серпня – Денісова

Засідання суду в анексованому Росією Криму у справі українського активіста Едема Бекірова перенесли на 20 серпня, повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

«Верховний суд Республіки Крим» мав визначити, який саме місцевий суд розглядатиме кримінальну справу Едема Бекірова по суті – «Красноперекопський районний суд Республіки Крим» чи «Центральний районний суд Сімферополя». Едем Бекіров, який утримується в Сімферопольському СІЗО, мав брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції. Для цього йому необхідно було прийти з камери в спеціально обладнане для цього приміщення на території СІЗО. Втім, через біль у спині він не зміг цього зробити», – написала омбудсмен у фейсбуці ввечері 15 серпня.

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За її словами, з тієї ж причини два дні тому Едем Бекіров не зустрівся зі своїм адвокатом.

Денісова наголосила, що транспортування до Красноперекопська Едем Бекіров у своєму стані здоров’я «може не витримати».

«Тільки тиск міжнародної спільноти на Росію може врятувати життя нашого громадянина», – додала уповноважена.

8 серпня підконтрольний Кремлю Верховний суд анексованого Росією Криму продовжив арешт тяжкохворого кримськотатарського активіста до 11 жовтня.

Російські слідчі відмовляються шпиталізувати Едема Бекірова, попри рішення Європейського суду з прав людини.

Бекірова в анексованому Криму обвинувачують у незаконному зберіганні боєприпасів і вибухівки, його затримали в грудні 2018 року. Активіст відкидає обвинувачення.

Адвокат Іслям Веліляєв повідомив 30 липня, що Бекіров збирається голодувати, якщо його справу відправлять для розгляду в місто Красноперекопськ на півночі анексованого Росією Криму.