Безпілотник бойовиків збитий на Донбасі – штаб ООС

Безпілотник підтримуваних Росією бойовиків збитий на Донбасі, повідомив штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

«На донецькому напрямку ворог намагався застосовувати саморобний ударний БПЛА для нанесення втрат воїнам Об'єднаних сил. Дрону противника були поставлені завади засобами радіоелектронної боротьби та в подальшому вогнем зі стрілецької зброї його було пошкоджено», – заявили в штабі.

На засіданні Тристоронньої контактної групи в режимі відеоконференції 7 березня Україна домовилася про оголошення нового режиму тиші на Донбасі з 00:00 8 березня.

Перед цим Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголошувала про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.