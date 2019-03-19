18 березня на Донбасі: 3 обстріли з боку бойовиків і загиблий військовий

Підтримувані Росією бойовики минулої доби на Донбасі тричі відкривали вогонь в бік позицій Збройних сил України, в результаті чого загинув один військовослужбовець, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил.

Згідно з повідомленням, бойовики стріляли із забороненого Мінськими угодами озброєння, використовуючи 120 та 82-міліметрові міномети, а також гранатомети, великокаліберні кулемети, снайперську та стрілецьку зброю.

Під вогонь, за даними штабу ООС, потрапили території біля Катеринівки і Хутора Вільний.

«Від початку поточної доби обстрілів позицій наших військ не зафіксовано», – йдеться в повідомлення штабу на сторінці у Facebook.

В угрупованні «ДНР» не повідомляють про бойові дії 18 березня. В угурпованні «ЛНР» звинувачують українських військових в 9 обстрілах.

На засіданні Тристоронньої контактної групи в режимі відеоконференції 7 березня Україна домовилася про оголошення нового режиму тиші на Донбасі з 00:00 8 березня.

Перед цим Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголошувала про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.