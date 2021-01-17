У Білорусі система захисту від’єднала від мережі енергоблок новозбудованої АЕС

У Білорусі на новозбудованій атомній електростанції в Островці спрацювала система захисту генератора, внаслідок чого перший (і єдиний наразі) енергоблок від’єднався від мережі, повідомило 16 січня Міністерство енергетики країни.

Як мовиться в повідомленні, це сталося в перебігу дослідно-промислової експлуатації енергоблоку, під час якої здійснюють перевірку систем і обладнання.

Міністерство запевняє, що радіаційний фон у районі станції в нормі.

Електростанцію урочисто відкрили 7 листопада 2020 року. Але вже наступного дня виробництво електроенергії на ній довелося припинити через проблеми з трансформаторами напруги – за деякими повідомленнями, вони вибухнули. Офіційно повідомили про те, що «виникла необхідність заміни деякого електротехнічного обладнання».

Станцію знову запустили після ремонту 19 листопада. По тому енергоблок знову від’єднували від мережі 3 грудня.

12 січня станцію запустили в режим стовідсоткової потужності, нині тривають випробування систем у цьому режимі. Після їхнього завершення станцію мають офіційно прийняти в промислову експлуатацію.

За повідомленнями, нині від однієї восьмої до чверті всієї електроенергії, яку виробляє Білоруська АЕС, закуповує Україна після того, як Київ із початку 2021 року не продовжив свою заборону закуповувати електроенергію в Росії й Білорусі і відновив ці закупівлі.

Білоруська АЕС будувалася за російським проєктом і на російський кредит від 2011 року в Островці Гродненської області, за 22 кілометри від кордону з Литвою і приблизно за 50 кілометрів від столиці Литви Вільнюсу. Литва різко протестувала проти цього будівництва. Воно також викликало різку критику екологічних активістів, які нагадують, що велика частина території Білорусі забруднена радіоактивними викидами після катастрофи на Чорнобильській АЕС.

Передбачається, що після будівництва її другого енергоблоку, який мав би запрацювати 2022 року, електростанція буде генерувати 18 мільярдів кіловат-годин електроенергії на рік, що становить близько половини всієї споживаної в Білорусі електроенергії.

Країни Балтії у вересні 2020 року домовилися зупинити купівлю білоруської електроенергії після запуску АЕС. У Мінську наполягають, що станція в Островці повністю безпечна і відповідає міжнародним нормам.