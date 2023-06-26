«Монстр, створений Путіним, кусає свого творця» – Боррель про заколот Пригожина

Очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель вважає, що заколот найманців угруповання «ПВК Вагнера» показує вади військової машини Росії. Про це він сказав 26 червня в Люксембурзі перед зустріччю міністрів закордонних справ країн ЄС, повідомляє Reuters.

«Політична система демонструє крихкість, а військова міць дає тріщину», – наводить агенція слова Борреля.

Він також назвав тривожним те, що Росія, яка є ядерною державою, може увійти у фазу політичної нестабільності.

«Монстр, якого Путін створив в особі «Вагнера», кусає його зараз, монстр діє проти свого творця», – відзначив Боррель.

Засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин увечері 23 червня звинуватив Міністерство оборони Росії у завдаванні ударів по тилових таборах його угруповання. За словами Пригожина, серед його підлеглих багато вбитих. Він зазначив, що «вагнерівці» «йдуть розбиратися, чому в країні твориться безлад».

Пригожин згодом заявляв, що ПВК «Вагнер» має намір блокувати Ростов-на-Дону та йти на Москву, якщо найманцям не видадуть міністра оборони Росії Сергія Шойгу та начальника генштабу російської армії Валерія Герасимова.

Міністерство оборони Росії назвало заяви Пригожина інформаційною провокацією, а Володимир Путін звинуватив його в заколоті.

24 червня ЗМІ повідомили про те, що літаки президента РФ Володимира Путіна та інших олігархів могли залишити Москву. Дещо пізніше 24 червня Пригожин заявив про те, що його військові припиняють рух вперед та йдуть до польових таборів.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков оголосив, що кримінальне провадження щодо керівника приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина у справі про заколот закривають, а сам він «піде в Білорусь» згідно з домовленостями між Володимиром Путіним та Олександром Лукашенком. Пєсков запевнив, що йому «невідомо, ким працюватиме Пригожин після того, як він піде в Білорусь».