Фото «Боширова» знайшли на стенді «Героїв Росії» у військовому училищі – розслідувачі

Розслідники міжнародної групи Bellingcat та російського видання The Insider стверджують, що знайшли фото «Руслана Боширова» (Анатолія Чепіги), підозрюваного в отруєнні колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочки Юлії, на стенді у Далекосхідному вищому загальновійськовому командному училищі з випускниками – «Героями Росії».

Фото було оприлюднене в червні 2017 року в російській соціальній мережі «Однокласники».

Раніше Кремль заперечував, що «Боширов» має звання «Героя Росії».

Влада Великої Британії вважає, що за спробою отруєння колишнього агента ГРУ Сергія Скрипаля і його дочки Юлії нервово-паралітичною речовиною «Новачок» у березні цього року стоїть Москва.

У скоєнні нападу британська поліція підозрює двох росіян з іменами «Руслан Боширов» і «Олександр Петров». Британська влада заявляє, що це співробітники російської розвідки. Ці особи виступили в ефірі підконтрольного Кремлю телеканалу RT і заперечували причетність до інциденту, а також зв’язок із російською розвідкою.

Група Bellingcat і російське видання The Insider опублікували розслідування, згідно з яким «Руслан Боширов» – це псевдонім полковника Головного розвідувального управління Росії Анатолія Чепіги. Bellingcat посилається на кілька джерел, знайомих із Чепігою, які підтвердили його особу.

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова назвала розслідування Bellingcat і The Insider «новим вкидом».​

Журналіст Центру управління розслідуваннями (ЦУР) Сергій Канєв брав участь у розслідуванні The Insider і Bellingcat змушений був терміново залишити Росію минулого тижня. Він анонсував, що днями опублікує детальне розслідування з фактами участі Чепіги (або «Руслана Боширова», під цим іменем росіянин їздив до Британії і потім був показаний у телеінтерв’ю в Росії) у спецоперації евакуації Януковича з України. За це Чепіга нібито отримав звання «Героя Росії».

Водночас російська «Нова газета», яка знайшла товаришів полковника по військовій службі, заявляє, що Чепіга отримав це звання за участь в анексії Криму.

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