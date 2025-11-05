У боснійському місті Тузла сталася пожежа в будинку для літніх людей, є загиблі

У боснійському місті Тузла 10 осіб загинули внаслідок пожежі в будинку для літніх людей. Постраждали близько 20 людей, зокрема співробітники рятувальних служб, але всі загиблі були жителями будинку, повідомляє балканська служба Радіо Свобода з посиланням на місцеву поліцію.

Пожежа у Будинку пенсіонера розпочалася на сьомому поверсі будівлі (там живуть люди з обмеженою здатністю до пересування) близько 20:45 за місцевим часом 4 листопада. До 22:00 загоряння вдалося локалізувати, уточнює Федеральне телебачення Боснії та Герцеговини.

Причини пожежі наразі невідомі. Влада обіцяє розслідувати дотримання заходів безпеки в будівлі. Прем’єр-міністр Боснії та Герцеговини Нермін Нікшич назвав подію «катастрофою величезних масштабів».



