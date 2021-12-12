Бойовики 4 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі – штаб ООС

Бойовики підконтрольних Росії незаконних збройних формувань на Донбасі з початку доби 4 рази порушили режим припинення вогню, українські військовослужбовці не постраждали, повідомляють у прес-центрі штабу Операції об'єднаних сил.

«З початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню», – йдеться у повідомленні у фесбуці у неділю, 12 грудня ввечері.

Зокрема, поблизу населеного пункту Талаківка супротивник вів вогонь із протитанкових ручних гранатометів.

У напрямку Кримського російські найманці здійснили обстріл із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Поблизу Попасної і Катеринівки, що на Луганщині, противник відкривав вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

«Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил у результаті дій ворога немає. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь і змусили противника припинити обстріл», – додали в штабі.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами.

За останніми даними Збройних сил, від 14 квітня 2014 року станом на 17 жовтня 2021 року на території Донецької та Луганської областей загинули 2 719 військових, отримали поранення чи ушкодження 10 368 військовослужбовців ЗСУ.

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тисяч: щонайменше 3 3901 цивільних осіб, приблизно 4 200 українських військових та близько 5 800 членів незаконних збройних угруповань.