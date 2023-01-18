ДСНС: зросла кількість постраждалих через авіакатастрофу в Броварах

За останніми даними, кількість постраждалих внаслідок падіння гелікоптера в Броварах на Київщині, зросла до 30 (раніше повідомляли про 25), повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій. Число загиблих станом на 12:30 залишилося незмінним – 16 людей.

«Внаслідок надзвичайної ситуації станом на 12:30 18 січня загинуло 16 людей, із них – три дитини. Травмовано 30 осіб (із них 12 дітей), яких госпіталізовано до лікарень (інформація уточнюється). Проводиться розбір плит перекриття між 1-им і 2-им поверхами і покрівлею ДНЗ», – повідомили у ДСНС.

Там додали, що до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації від ДСНС залучено 127 осіб і 30 одиниць техніки. На місці події працюють психологи і Мобільна оперативна група апарату ДСНС.

Авіакатастрофа сталася близько 8-ої ранку 18 січня. Точна причина наразі невідома.

Служба безпеки України повідомила про відкриття провадження через падіння гелікоптера у Броварах Київської області і про те, що наразі розглядається декілька версій, серед яких – порушення правил польоту; технічна несправність гелікоптера; умисні дії щодо знищення транспортного засобу.