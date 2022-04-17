Ракетний удар у Броварах: за попередніми даними, жертв немає – мер

У Броварах на Київщині, за попередньою інформацією, внаслідок ракетного удару вранці 17 квітня жертв і постраждалих немає, повідомив мер Ігор Сапожко.

Він нагадав, що були пошкоджені об’єкти міської інфраструктури, виникли перебої з енерго- і водопостачанням у місті.

«Залишилася без світла частина будинків на вулицях: Броварської Сотні, Володимира Великого, Гагаріна, Героїв Небесної Сотні, Київська, Короленка, Марії Лагунової, бульвар Незалежності, Олімпійська, Поповича, Сергія Москаленка, Симона Петлюри, Симоненка, Шевченка. Наразі у Броварах задіяні всі відповідні служби для ліквідації наслідків ворожої атаки», – написав Сапожко на своїй сторінці у фейсбуці.

За його словами, ситуація поступово налагоджується, влада робить «аварійні переключення, щоб забезпечити електропостачання по всьому місту». «Також виправляємо ситуацію по водопостачанню та водовідведенню, що теж потребує певного часу. У місті працюють всі бювети», – додав мер.

Він наголосив, що «з відомих всім причин» не може надавати подробиць інциденту.

Сапожко вранці повідомив про удар по Броварах і пошкодження через це об’єктів інфраструктури.

Також вранці 17 квітня у ЗМІ і соцмережах були повідомлення про звуки вибухів у Києві, проте перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник повідомив, що вибухів у столиці вранці 17 квітня не було, «швидше за все, була робота протиракетної оборони».

Напередодні міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що одна людина загинула, кілька зазнали поранень і госпіталізовані після ракетного удару по столиці України, який російські війська здійснили зранку 16 квітня. Вибухи пролунали в Дарницькому районі на околиці міста. Міський голова також укотре попросив киян, які не повернулися до столиці, залишатися в безпечніших місцях.

16 квітня у Генеральному штабі ЗСУ заявили, що зберігається загроза ракетних ударів як з території Білорусі, так і Росії по об’єктах військової та цивільної інфраструктури України.