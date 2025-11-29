У Британії помер драматург Том Стоппард

У Великій Британії помер один із найвідоміших драматургів у світі Том Стоппард – про це повідомили його агенти 29 листопада, передає канал «Настоящее время». Йому було 88 років.

Всесвітню славу Стоппарду принесла п’єса «Розенкранц і Гільденстерн мертві», вперше поставлена на фестивалі Fringe в Единбурзі в 1966 році.

Прем’єра останньої п’єси Тома Стоппарда «Леопольдштадт» відбулася 2020 року на Вест-Енді. Дія розгортається на початку 20 століття у Відні, в єврейському середовищі.

Том Стоппард – при народженні Томаш Штраусслер – народився 1937 року в Чехословаччині в єврейській родині. Його батько працював лікарем на взуттєвій фабриці Томаша Баті. Незадовго до окупації Чехословаччини нацистською Німеччиною власник фабрики перевів усіх своїх єврейських співробітників на роботу до інших відділень по всьому світу. Батько Стоппарда опинився в Сінгапурі. Після окупації Сінгапуру Японією Штраусслер-старший відправив родину до Індії й записався добровольцем до британської армії. 1942 року він помер.





Мати Тома вийшла заміж за британця Кеннета Стопарда і перебралася з ним до Великої Британії. Майбутнього драматурга вигнали зі школи в 17 років, після чого він почав заробляти на життя журналістикою.

Том Стоппард – автор кількох десятків п’єс, у тому числі «Аркадія» (1993), «Індійські чорнила» (1995), «Ніч і день» (1978), що досліджує тему колоніалізму.

Стоппард також багато працював для кіно та телебачення. Він автор сценаріїв «Бразилії» Террі Гільяма (1985), шпигунського трилера «Російський відділ» за романом Джона Ле Карре (1990) та співавтор сценарію «Закоханого Шекспіра» (1998), за який отримав Оскар.

У 2018 році Стоппард написав листа підтримки українському режисеру Олегу Сенцову, ув’язненому тоді в Росії. Він також був серед підписантів листа із закликом звільнити російського опозиціонера Олексія Навального.

У молоді роки Том Стоппард багато займався політичним активізмом. У лютому 1977 року він разом із співробітниками Amnesty International побував у Москві. Пізніше він згадував, що у Москві за ним відкрито стежили та фотографували його на вулицях співробітники КДБ. Того ж року Стоппард поїхав до Чехословаччини. Там він познайомився з Вацлавом Гавелом, якому присвятив п’єсу «Професійний трюк» (у передмові він писав, що приводом для її створення стала поява «Хартії 77»). Стоппард переклав деякі роботи Гавела англійською. У 1983 році в Стокгольмі було засновано премію Тома Стоппарда для неофіційних чеських авторів.

Стоппард працював у журналі Index on Censorship, що захищає свободу слова, та в комісії проти зловживання психіатрією. Його п’єса Every Good Boy Deserves Favour («Кожен хороший хлопчик заслуговує на прихильність») 1977 викриває практики каральної психіатрії в СРСР.

У 1997 році Том Стоппард був посвячений у лицарі.



