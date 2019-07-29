Чалий: у США з’явилася настороженість щодо нової влади України через її ініціативи

У США з’явилася настороженість щодо нової влади України, що формується навколо новообраного президента Володимира Зеленського, через деякі її ініціативи, повідомив Валерій Чалий, донедавна посол України у США.

Як сказав він в інтерв’ю агентству «Укрінформ», така настороженість в оцінках дій нової влади з’явилася у Вашингтону після озвучення в Україні політичних ініціатив щодо люстрації всіх, хто обіймав високі державні посади за останні п’ять років, у тому числі активістів Майдану й ветеранів АТО.

Він зауважив, що у Сполучених Штатах «добре пам’ятають авторитарний режим (колишнього президента Віктора) Януковича й дуже насторожено сприймають безпідставні атаки на тих, хто зупинив агресію Росії і, по суті, зберіг цілісність України у важкі часи».

Для того, щоб зняти таку настороженість, необхідні відповідні дії і меседжі з боку президента України, Верховної Ради й уряду, наголосив дипломат.

За його словами, у Вашингтоні почали звертати більшу увагу не стільки на форму, скільки на підходи нової української влади. «Якщо до форми є великий ентузіазм у США, то до деяких конкретних кроків з’явилося неоднозначне ставлення і певна обережність в оцінках. Тому завдання влади й дипломатії у США – зняти цю настороженість», – сказав він.

Останнім часом на офіційному рівні говорять про майбутній візит президента України до США і його зустріч із президентом Дональдом Трампом. Але дата візиту Зеленського до Вашингтона і такої зустрічі ще не визначена; припускають, що він міг би відбутися ще наприкінці літа чи на початку осені.

Зеленський звільнив Чалого з посади посла України у США, а за сумісництвом також в Антигуа і Барбуді та в Тринідаді і Тобаго, указом 19 липня без уточнення причин, – одночасно зі ще десятьма послами України. Як заявляв напередодні оприлюднення цих указів заступник голови офісу президента Вадим Пристайко, більшість звільнених послів перебували на посадах значно довше, ніж традиційні, за його словами, для української дипломатії 4–5 років. Валерій Чалий пробув послом у США чотири роки.

Володимир Зеленський заявляв, що його команда розробила законопроект, який поширює дію закону про люстрацію на чільних посадовців, які обіймали посади з 23 лютого 2014 року по 19 травня 2019 року. 12 липня цей законопроект внесли до Верховної Ради попереднього скликання, яка завершує свою каденцію і вже не розгляне його. Ця ініціатива викликала різку критику західних політиків і експертів, а також акції протесту в Україні.