AP: журналіст на місці обстрілу в Чаплиному не побачив загиблих військових, про яких заявляла Росія

Агентство Associated Press повідомило, що його журналіст на місці російського ракетного удару в Чаплиному на Дніпропетровщині не побачив серед загиблих українських військових, у той час, як Росія заявляла, що завдала удару нібито по ешелону, що віз військових і техніку.

При цьому журналіст бачив дітей серед загиблих.

Опитані агентством експерти заявили, що напад на Чаплине може оцінюватися як воєнний злочин.

AP також пише, що спільно з американським телеканалом PBS за понад шість місяців після повномасштабного вторгнення Росії в Україну незалежно перевірили понад 40 атак на цивільну інфраструктуру, які можна вважати воєнними злочинами.

Три з них вразили залізничну інфраструктуру країни, а сім – зупинки місцевих автобусів, убивши понад 100 мирних жителів.

Як наголошує агентство, в цих ударах було мало доказів, які б підтверджували заяви Москви, що ціллю були українські війська.

За даними ДСНС України, загалом удень 24 серпня армія РФ випустила по Чаплиному вісім реактивних снарядів «Смерч» та «Іскандер». У селищі повністю зруйновані два приватні будинки, ще 30 пошкоджені. Також були пошкоджені 35 господарчих споруд, згорів автомобіль, ще три ушкоджені. Постраждала будівля Укрпошти. Також після удару по залізничній станції сталися пожежі у п’ятьох пасажирських вагонах.

Загалом через ракетний удар РФ по селищу Чаплиному на Дніпропетровщині 24 серпня загинули 25 людей, зокрема двоє дітей, ще 31 людина зазнала поранення, повідомила українська влада.

25 серпня представник Міноборони Росії Ігор Конашенков визнав відповідальність російських військ за ракетний удар по Чаплиному. У своїй заяві він не згадав про загиблих і постраждалих цивільних, а вказав, що ціллю був «військовий ешелон» і що серед загиблих начебто було 200 військових.