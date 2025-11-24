ЗМІ: чеська фірма продала Україні дрони з націнкою майже 20 разів, компанія заперечує

Поліція Чехії розслідує діяльність компанії Reactive Drone, яка за дрони для України могла заборгувати щонайменше 130 мільйонів крон (6,2 мільйона доларів) податків.

Про це повідомляє 21 листопада Чеське радіо, з посиланням на редакцію Radiožurnal, яка є частиною мовника.

«Сума не є остаточною і може збільшитися в процесі подальшого розслідування», – сказав речник Національного центру боротьби з організованою злочинністю Чехії Ярослав Ібегей.

Посилаючись на джерела, обізнані з матеріалами слідства, Чеське радіо повідомляє, що фірма Reactive Drone закупила китайські дрони за 36 мільйонів крон (приблизно 1,7 мільйона доларів США) і продала їх Україні за 692 мільйони крон (33 мільйони доларів). Така маржа не є злочином, але, за даними поліції, компанія сплатила податок із прибутку, а більшість коштів перерахувала на китайські рахунки.

Компанія Reactive Drone заявила, що не експортувала дрони Україні, а допомагала обійти обмеження Китаю. Про це представник компанії повідомив Hromadske. За його свідченням, фірма купувала запчастини для важких дронів під виглядом запчастин для іграшок на радіокеруванні та інших товарів, експорт яких дозволений із КНР, щоб обходити заборону та обмеження на продаж компонентів БпЛА Україні.

Сума, яку називають націнкою, це різниця між імпортом формально закуплених «іграшок» та справжньою ціною відправлених до України запчастин для виробництва важких дронів, заявили в Reactive Drone. Там оскаржують затримання директора та блокування рахунків.

Компанію Reactive Drone створили в Празі у червні 2022 року, через чотири місяці після російського повномасштабного вторгнення в Україну. За даними чеських реєстрів, її представляють Костянтин Піляєв та Олексій Колесник, який є громадянином України. Колесник також є директором дніпровської однойменної компанії «Реактивні дрони», яка є виробником промислових БпЛа та агродронів.