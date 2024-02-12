Військові: РФ збільшила число ракетоносіїв у Чорному морі, рівень загрози – «надзвичайно високий»

Російські війська вивели на чергування в Чорне море третій корабель-ракетоносій, повідомили 12 лютого Сили оборони півдня України.

«У Чорному морі ворог збільшив кількість ракетоносіїв. До двох фрегатів додався один малий ракетний корабель. Сумарний залп «Калібрів» при цьому може сягати 24 ракети. Рівень ракетної загрози – надзвичайно високий», – йдеться в повідомленні.

Вранці 12 лютого Військово-морські сили ЗСУ повідомляли про загалом п’ять російських кораблів на чергуванні в Чорному морі, зокрема двох ракетоносіїв.

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Раніше командувач Військово-морських сил України віцеадмірала Олексій Неїжпапа в інтерв’ю «Українській правді» заявив, що кораблі під прапором Військово-морського флоту Росії будуть «законними цілями» для України у будь-якому місці світового океану.

26 грудня 2023 року внаслідок удару українських сил по порту Феодосії в окупованому Криму, за даними української сторони і британської розвідки, був знищений російський великий десантний корабель «Новочеркаськ».

Після удару по кораблю «Новочеркаськ» міністр оборони Великої Британії Ґрант Шаппс заявив, що за останні чотири місяці було знищено 20% російського Чорноморського флоту. Він зазначив, що домінування Росії в Чорному морі зараз поставлене під сумнів.

1 лютого в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявили, що в ніч із 31 січня на 1 лютого бійці його спецпідрозділу Group 13 знищили ракетний катер «Ивановец» Чорноморського флоту Росії. Російська сторона не коментувала ймовірне знищення катера.

Військово-морські сили ЗСУ заявляли, що катер «Ивановец» входив до 41 бригади ракетних катерів Чорноморського флоту, а його екіпаж складався з 40 моряків.