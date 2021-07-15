Головне на ранок: комітет рекомендував Раді схвалити великий герб, ВООЗ заявила про зростання смертності від COVID-19

Комітет рекомендував Верховній Раді схвалити проєкт великого герба України, ВООЗ заявляє, що смертність від COVID-19 знову зростає у всьому світі, у ЄС обіцяють «наслідки» після обшуків та затримань правозахисників у Білорусі, Брюссель пропонує заборонити продаж бензину, Світовий конгрес українців розірвав зв’язки з представниками в Росії.

Комітет рекомендує ВР ухвалити законопроєкт про великий герб України

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендує Верховній Раді ухвалити за основу та в цілому ініційований президентом Володимиром Зеленський законопроект №5712 про великий державний герб України. Відповідне рішення члени комітету ухвалити на засіданні 14 липня. Верховна Рада має розглянути це питання 15 липня.

ВООЗ заявляє про зростання смертності від COVID-19 у світі

Смертність від COVID-19 знову зростає у всьому світі, повідомляє Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ), пояснюючи тенденції уповільненням вакцинації, послабленням запобіжних заходів, зокрема, носіння масок, і швидким поширенням штаму «дельта». Смертність зросла минулого тижня після дев’яти тижнів поспіль спаду, заявляють фахівці ВООЗ. У цілому у світі минулого тижня померли від коронавірусної інфекції нового типу понад 55 тисяч людей, і це на 3% більше, ніж за тиждень до цього.

У Євросоюзі обіцяють «наслідки» після обшуків та затримань правозахисників у Білорусі

Речник Європейської служби із зовнішніх справ Петер Стано прокоментував обшуки та затримання в низці неурядових організацій Білорусі 14 липня. Стано зазначив, що обшуки пройшли, зокрема, в правозахисному центрі «Вясна» та Гельсіньському комітеті. «Режим Лукашенка, який боїться незалежних голосів, тепер починає повномасштабну атаку, щоб змусити їх назавжди замовкнути. Грубі порушення прав і свобод людини – це матиме наслідки», – написав Стано у своєму твітері.

У ЄС пропонують до 2035 року заборонити продаж бензину та дизельних авто

Європейський Союз оприлюднив широкий план боротьби зі зміною клімату в рамках роботи над метою з досягнення вуглецевого нейтралітету до 2050 року. Пропозиції включають фактичну заборону на продаж бензину та дизельних автомобілів у Євросоюзі до 2035 року – очікується, що вона зустріне опір з боку лобістських груп та таких країн, як Німеччина та Франція. Інші заходи спрямовані на Систему торгівлі викидами ЄС (ETS) –найбільший ринок вуглецю у світі, що змушує заводи, електростанції та авіакомпанії платити більше за викиди CO2.

Світовий конгрес українців розірвав зв’язки з представниками в Росії через закон про «небажані організації»

Світовий конгрес українців повідомив про припинення членства своїх локальних організацій, а також провідників у Росії через впровадження кримінальної відповідальності для російських громадян за зв’язки з так званими «небажаними» організаціями. До переліку таких організацій російська влада внесла і СКУ. В організації таке рішення пояснили необхідністю «захистити українську національну меншину у Росії від репресій». Його ухвалила Рада директорів СКУ на позачерговому засіданні 10 липня.