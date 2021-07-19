Головне на ранок: СБУ викликає Шойгу в Маріуполь, Україна отримала вакцину від США, в Англії знімають епідемічні обмеження

Служба безпеки України викликала міністра оборони Росії Сергія Шойгу для проведення слідчих дій, Україна отримала 2 мільйони доз вакцини компанії Moderna від уряду США, папа Римський Франциск звернувся до вірян вперше після госпіталізації, основні світові нафтовидобувні компанії досягли угоди про збільшення видобутку, в Англії з 19 липня скасовано більшість епідемічних обмежень.

СБУ викликала російського міністра оборони Шойгу в Маріуполь для проведення слідчих дій

Служба безпеки України викликала міністра оборони Росії Сергія Шойгу для проведення слідчих (процесуальних) дій. Так, Шойгу мають намір вручити письмову підозру за частиною 3 статті 27 ККУ та частиною 5 статті 260 «Створення непередбачених законом воєнізованих збройних формувань, що призвело до загибелі людей». Згідно з документом, Шойгу має прибути в слідчий відділ СБУ у Маріуполі 20 липня. Повістка підписана слідчим ГУ СБУ в Донецькій і Луганській областях Тарасом Бутенком.

США продовжуватимуть надавати допомогу Україні – посольство щодо прибуття вакцини від Moderna

Посольство США в Україні у день прибуття великої партії доз вакцини компанії Moderna від американського уряду відзначило, що Вашингтон і надалі надаватиме допомогу Києву. Раніше міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що Україна отримала 2 мільйони доз вакцини компанії Moderna від уряду США – в рамках глобальної ініціативи COVAX. За його словами, вакцина з цієї поставки призначена для щеплення організованих колективів та професійних груп із попередніх етапів вакцинації.

Папа Римський звернувся до вірян після госпіталізації

Папа Римський Франциск в щотижневому зверненні до вірян на площі Святого Петра у Римі в неділю закликав жителів Куби до миру і діалогу. Починаючи, з 11 липня, в багатьох містах Куби пройшли антиурядові акції протесту. За повідомленнями, півтори сотні демонстрантів були заарештовані, лише 12 з них були звільнені. Це була перша проповідь Папи Франциска після одинадцяти днів перебування в клініці.

Учасники ОПЕК+ домовилися про збільшення видобутку нафти

Основні світові нафтовидобувні компанії досягли угоди про збільшення видобутку, поклавши край суперечкам, під час яких світові ціни на нафту цього місяця досягли найвищих значень за шість останніх років. Основні світові нафтовидобувні компанії досягли угоди про збільшення видобутку, поклавши край суперечкам, під час яких світові ціни на нафту цього місяця досягли найвищих значень за шість останніх років. Група ОПЕК+ минулого року скоротила видобуток нафти на 10 мільйонів барелів на добу в зв’язку зі зниженням попиту через пандемію.

В Англії від сьогодні зняті майже всі епідемічні обмеження

В Англії з 19 липня скасовано більшість обмежень, пов’язаних з пандемією коронавірусу. Більше немає обмежень на кількість людей, які можуть зустрічатися або відвідувати події. Також відкриваються нічні клуби. У пабах та ресторанах не буде обов’язковим обслуговування виключно за столиками. Масковий режим рекомендуватимуть у деяких приміщеннях, однак він не буде обов’язковим. Понад 68 відсотків дорослих у Великій Британії вже повністю вакциновані.