Головне на ранок: за добу понад 27 тисяч випадків COVID-19, ВР призначить 4 міністрів, «Шахтар» програв «Реалу»

COVID-19 за добу вразив понад 27 тисяч українців, Верховна Рада сьогодні розгляне призначення 4 міністрів, Іран має намір відновити з 29 листопада переговори щодо ядерної угоди.

Коронавірус: за добу в Україні виявили понад 27 тисяч нових хворих на COVID-19

Протягом доби 3 листопада в Україні виявили 27 377 людей із COVID-19, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 836), Дніпропетровській (2 254), Одеській (1 899), Харківській (1 656) і Житомирській (1 559) областях», – повідомляють у відомстві.

Поміж інших, захворіли 1 787 дітей та 426 медичних працівників. Госпіталізовані 5 472 людей, 699 хворих померли, у 12 464 людей констатували одужання.

За заявою міністерства, від початку кампанії з вакцинації в Україні щепилися понад 10,89 мільйона людей, з них 7,62 мільйона отримали дві дози. При цьому 93,2% госпіталізованих за минулий тиждень, за офіційними даними, не мали жодної дози вакцини.

«Здійснено тестувань за добу – 155 405 (зокрема методом ПЛР – 72 918, методом ІФА – 22 294); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 60 193», – йдеться в повідомленні МОЗ.

Загалом за час пандемії в Україні, за офіційними даними, захворіли понад 3 мільйона людей. Одужали понад 2,47 мільйона людей, 70 146 людей померли.

Рада розгляне призначення чотирьох міністрів 4 листопада – представник уряду

Верховна Рада розгляне призначення чотирьох міністрів на вакантні позиції в уряді 4 листопада, повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук

За його словами, йдеться про призначення:

– Олексія Резнікова міністром оборони України;

– Ірини Верещук віцепрем’єр-міністром – міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України;

– Павла Рябікіна міністром з питань стратегічних галузей промисловості України;

– Юлії Свириденко першим віцепрем'єр-міністром – міністром економіки України.

Також у порядку денному парламенту – розгляд 16 урядових законопроєктів.

3 листопада парламент підтримав відставку Олексія Резнікова з посади віцепрем’єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Крім того, Рада звільнила міністра Андрія Тарана, міністра захисту довкілля та природних ресурсів Романа Абрамовського, а також віцепрем’єр-міністра та міністра економіки Олексія Любченка.

Серед загиблих в авіакатастрофі в Росії було двоє громадян України – МЗС

У складі екіпажу транспортного літака Ан-12, який розбився під російським Іркутськом, було двоє громадян України, повідомило у твітері Міністерство закордонних справ.

«За попередньою інформацією, в складі екіпажу АН-12, який розбився біля Іркутська, були 2 українців. Консульство в Новосибірську встановило зв’язок із МНС РФ, очікує результати ідентифікації жертв, з’ясовує обставини катастрофи. «Гаряча лінія» консульства для родичів: +79133791293», – повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

Раніше російські медіа повідомили про те, що під Іркутськом у Росії 3 листопада розбився вантажний літак Ан-12, який належить білоруській авіакомпанії «Гродно».

Як повідомили в російському Міністерстві надзвичайних ситуацій, на борту перебували семеро людей, усі вони загинули.

Іран повідомив, що 29 листопада повернеться до переговорів щодо ядерної угоди

Іран має намір відновити з 29 листопада у Відні переговори з представниками світових держав щодо угоди, пов’язаної з ядерною програмою Тегерана.

Дата початку нового раунду переговорів, після перерви на п’ять місяців, була погоджена телефоном із координатором від Європейського союзу Енріке Морою. Про це повідомив у твітері заступник очільника іранського МЗС Алі Бакері-Кані.

У повідомленні Служби зовнішніх зв’язків ЄС зазначається, що у переговорах з Іраном під головуванням Мори братимуть участь Велика Британія, Китай, Франція, Німеччина та Росія.

«Ми погодилися розпочати переговори з метою скасування незаконних та нелюдських санкцій 29 листопада у Відні», – написав 3 листопада Бакері-Кані. Як зазначає France-Presse, іранський дипломат мав на увазі санкції, які на Тегеран наклали США після виходу Вашингтона з ядерної угоди з Іраном у 2018 році. Рішення ухвалювалося колишньою адміністрацією США на чолі з Дональдом Трампом.

У відповідь Тегеран почав поступово виходити за межі встановлених міжнародною угодою лімітів на збагачення урану, а також встановлювати нове обладнання.

Наступник Трампа на посаді президента США Джо Байден пообіцяв відновити участь Вашингтона в угоді з Іраном, якщо іранська влада повернеться до повного дотримання домовленостей.

З квітня до червня цього року Іран та кілька світових держав провели шість раундів переговорів у Відні з метою пожвавлення угоди від 2015 року. Консультації призупинилися після президентських виборів в Ірані у червні, на яких переміг ультраконсервативний політик Ібрагім Раїсі.

Захід підозрює Іран у розробках ядерної зброї. Тегеран це заперечує.

Ліга чемпіонів: «Шахтар» програв «Реалу» в Мадриді

Донецький «Шахтар» зазнав третьої поразки в чотирьох матчах Ліги чемпіонів. У Мадриді гірники поступилися «Реалу» 1:2.

В першому таймі команди обмінялися голами – на м’яч Каріма Бензема (14-та хвилина) донеччани відповіли взяттям воріт від Фернандо (39-та хвилина).

По перерві Бензема на 61-й хвилині оформив дубль, більше команди забити не змогли.

В іншому матчі групи зустрічаються молдовський «Шериф» та італійський «Інтер».

«Шахтар» залишився останнім з 1 очком, «Реал» набрав 9 балів, «Шериф» має 6 очок, «Інтер» – 4.