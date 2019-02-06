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06 Лютий 2019, Київ 18:09
Новини | Суспільство

Торік 990 іноземців і осіб без громадянства стали громадянами України – ДМС

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Упродовж 2018 року указами президента були прийняті до громадянства України 990 осіб (іноземці і особи без громадянства), повідомили у Державній міграційній службі України у відповідь на запит Радіо Свобода.

«3388 осіб набули громадянство України у спрощеному порядку за рішенням територіальних органів ДМС, відповідно до статті 8 Закону України «Про громадянство України». Разом з цим, за останні роки із заявами про набуття громадянства України зверталися переважно вихідці з колишніх радянських республік, а нині громадяни таких держав: Російська Федерація, Вірменія, Грузія, Азербайджан, Молдова», – йдеться в повідомленні.

За даними ДМС, біженцями минулоріч в Україні визнали 24 людини – найбільше з Афганістану, і особами, що потребують додаткового захисту 75 осіб – найбільше із Сирії.

У міграційній службі зазначили, що торік Україну попросив визнання біженцем один громадянин Росії, на сьогодні таких – 113, серед осіб, що потребують додаткового захисту в Україні – 23 росіянина.

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За українським законодавством, рішення про прийняття особи до громадянства України (іноземців і осіб без громадянства) ухвалює президент шляхом видання відповідного указу.

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