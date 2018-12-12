У Дніпрі відкрили меморіальну дошку десантникові, який загинув при обороні Савур-могили

У середу в Дніпрі на фасаді корпусу Дніпровського державного аграрно-економічного університету відкрили меморіальну дошку випускникові вишу, бійцеві 25-ої окремої повітрянодесантної бригади Володимирові Канделі, загиблому влітку 2014 року при обороні Савур-могили. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

26-річний військовослужбовець у складі невеличкого загону добровольців захищав стратегічну висоту й загинув, прикривши своїм тілом тяжкопораненого командира підрозділу, полковника Петра Потєхіна.

Як розповіли у виші, встановлення пам’ятного знаку випускникові ініціювали викладачі та студенти. Урочисто відкрити дошку зібрались рідні та знайомі бійця, учасники бойових дій на Донбасі, представники влади та університету.

«На Савур-могилу він пішов добровольцем. Керівник операції попередив хлопців, що Савур-могила – це «квиток в один кінець і в бій підуть тільки добровольці. Вперед вийшло семеро, у тому числі Володя. Їх обстріляли…. У нас залишилась внучечка, вона народилась уже після його смерті, він її не побачив», – розповіла Радіо Свобода мати бійця Алла Кандела.

Пам’ять загиблого вшанували хвилино мовчання і запаленням лампадок. До підніжжя знаку поклали квіти. Володимир Кандела був першим випускником Дніпровського аграрно-економічного університету, загиблим під час бойових дій на Донбасі.

«Пам’ятаємо його студентом, щирого, усміхненого, працелюбного, який ніколи не ховався від труднощів, який мріяв працювати на землі. Щоранку, йдучи на заняття, кожен зі студентів, викладачів буде згадувати Володю і тисячі тих солдатів, які захищали й захищають рідну землю», – сказав ректор університету Анатолій Кобець.

За словами учасників зібрання, Володимир Кандела народився в селі Першотравенка Магдалинівського району в багатодітній родині ветеринарного лікаря й продовжував справу свого батька. Закінчив факультет ветеринарної медицини, працював за фахом. Потім походив військову службу в 25-ій повітрянодесантній бригаді, виконував бойові завдання в районі Волновахи та Амвросіївки, де отримав легке поранення і контузію середньої тяжкості, але взводу свого не полишив. Посмертно нагороджений орденом «За мужність» та відзнакою «Народний Герой України».

За даними з Книги пам’яті, станом на жовтень 2018 року на Донбасі загинуло найбільше бійців з Дніпропетровської області – 452.