У Дніпропетровській області з’явилися 5 нових військових адміністрацій – указ Зеленського

Президент Володимир Зеленський постановив утворити п’ять нових військових адміністрацій на Дніпропетровщині – відповідний указ з’явився на сайті голови держави 17 грудня.
Згідно з ним, у Синельниківському районі створять:
- Великомихайлівську сільську військову адміністрацію
- Маломихайлівську сільську військову адміністрацію
- Межівську селищну військову адміністрацію
- Покровську селищну військову адміністрацію
- Слов’янську сільську військову адміністрацію
«Генеральному штабу Збройних Сил України, Дніпропетровській обласній державній адміністрації здійснити відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» заходи, пов’язані з утворенням військових адміністрацій, зазначених у статті 1 цього Указу», – йдеться в тексті.
Синельниківський район Дніпропетровщини, за даними обласної влади, регулярно зазнає російських атак.
У липні 2025 року Зеленський розпорядився створити в Павлоградському районі Дніпропетровської області Тернівську міську військову адміністрацію.
