У Дніпропетровській області з’явилися 5 нових військових адміністрацій – указ Зеленського

Президент Володимир Зеленський постановив утворити п’ять нових військових адміністрацій на Дніпропетровщині – відповідний указ з’явився на сайті голови держави 17 грудня.

Згідно з ним, у Синельниківському районі створять:

Великомихайлівську сільську військову адміністрацію

Маломихайлівську сільську військову адміністрацію

Межівську селищну військову адміністрацію

Покровську селищну військову адміністрацію

Слов’янську сільську військову адміністрацію

«Генеральному штабу Збройних Сил України, Дніпропетровській обласній державній адміністрації здійснити відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» заходи, пов’язані з утворенням військових адміністрацій, зазначених у статті 1 цього Указу», – йдеться в тексті.

Синельниківський район Дніпропетровщини, за даними обласної влади, регулярно зазнає російських атак.

У липні 2025 року Зеленський розпорядився створити в Павлоградському районі Дніпропетровської області Тернівську міську військову адміністрацію.



