Новини | Політика

У Дніпропетровській області з’явилися 5 нових військових адміністрацій – указ Зеленського

Синельниківський район Дніпропетровщини, за даними обласної влади, регулярно зазнає російських атак. На фото: наслідки атаки дронів у Шахтарському, жовтень 2025 року

Президент Володимир Зеленський постановив утворити п’ять нових військових адміністрацій на Дніпропетровщині – відповідний указ з’явився на сайті голови держави 17 грудня.

Згідно з ним, у Синельниківському районі створять:

  • Великомихайлівську сільську військову адміністрацію
  • Маломихайлівську сільську військову адміністрацію
  • Межівську селищну військову адміністрацію
  • Покровську селищну військову адміністрацію
  • Слов’янську сільську військову адміністрацію

«Генеральному штабу Збройних Сил України, Дніпропетровській обласній державній адміністрації здійснити відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» заходи, пов’язані з утворенням військових адміністрацій, зазначених у статті 1 цього Указу», – йдеться в тексті.

Синельниківський район Дніпропетровщини, за даними обласної влади, регулярно зазнає російських атак.

У липні 2025 року Зеленський розпорядився створити в Павлоградському районі Дніпропетровської області Тернівську міську військову адміністрацію.

