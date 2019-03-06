На Донбасі 6 березня – 5 обстрілів і без жертв серед військових

Підтримувані Росією бойовики упродовж дня здійснили 5 обстрілів позицій Збройних сил України, жоден український військовий не постраждав, повідомили у штабі Операції об’єднаних сил у Facebook.

«Загалом озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, окупанти застосували сім разів, витративши 100 снарядів і мін калібрів 122 та 120 міліметри», – йдеться в повідомленні.

За даними штабу, бойовики з 00:00 до 18:00 середи стріляли в районах населених пунктів Лебединське, Водяне, Новолуганське, Золоте-3 та Гнутове.

В угрупованні «ДНР» звинуватили українських військових в обстрілі околиць Ясинуватої і Донецька. В угрупованні «ЛНР» про обстріли впродовж дня не повідомляють.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, цього разу з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.