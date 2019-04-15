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15 Квітень 2019, Київ 07:45
Новини | Події

Штаб ООС: на Донбасі за добу 10 обстрілів, втрат серед військових немає

Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі, 14 квітня 2019 року. Інфографіка Міністерства оборони України

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Підтримувані Росією бойовики здійснили минулої доби 10 обстрілів на Донбасі, один раз – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

За повідомленням, українські військові 14 квітня на Донбасі не постраждали.

Обстріли велися з протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

За повідомленням штабу, від початку доби 15 квітня бойовики вогонь не відкривали.

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Підтримувані Росією угруповання «ДНР» і «ЛНР» звинувачують українських військових в обстрілі своїх позицій.

На Донбасі від 8 березня діє новий режим тиші, про який домовилися на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську. Цього разу, як і раніше, перемир’я не дотримується і порушувалося відразу в перші години після проголошення.
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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.

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