Штаб ООС: 7 серпня на Донбасі зафіксували 3 порушення режиму припинення вогню

Від початку доби 7 серпня підтримувані Росією бойовики на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню, повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил.

За повідомленням, один український військовий загинув, ще один був поранений під час обстрілу Пісків.

«У напрямку селища Піски російські найманці обстріляли позиції українських захисників із протитанкових ракетних комплексів. Також окупанти застосували протитанкову керовану ракету по автокрану, який надавав допомогу місцевим жителям щодо відновлення пошкодженої цивільної інфраструктури у населеному пункті Піски», – нагадали в штабі ООС.

Крім того, за повідомленням, поблизу Шумів бойовики обстріляли позиції ООС із ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї, а на Луганщині зафіксували проліт безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування.

«На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм», – повідомили військові.

Підтримувані Росією угруповання «ДНР» і «ЛНР» даних про обстріли на цей час не наводять.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.