За 100 днів перемир’я на Донбасі загинули троє українських військових і 11 поранені – ООС

За 100 днів перемир’я, з 27 липня до 4 листопада, на Донбасі загинули троє українських військовослужбовців, 11 зазнали поранень, повідомив заступник командувача Об’єднаних сил Богдан Бондар.

За його словами, за такий же період до початку режиму припинення вогню загальні втрати становили 197 військових, в тому числі 17 загиблих.

«Щодо кількості обстрілів – в цілому ми говоримо про цифру 224 обстріли, при цьому за такий же період до режиму припинення вогню було приблизно 1,2 тисячі обстрілів. Ми бачимо, що майже у понад 5 разів зменшилася кількість обстрілів. Це дозволяє думати про позитивний результат і про те, що треба рухатися більш потужно в цьому напрямі», – сказав Бондар.

За його словами, з початку бойових дій на Донбасі у 2014 році було заявлено про 21 режим припинення вогню і «цей режим (оголошений наприкінці липня 2020 року – ред.) є найбільш ефективним».

Водночас Бондар повідомив, що попри те, що бойові дії на Донбасі «дещо призупинені», ситуація в районі проведення ООС залишається складною.

«Противник є, він залишається, він активно впливає на ситуацію на сході України – це, перш за все, сили та частини 1-го та 2-го «армійських корпусів» на території тимчасово окупованого Донбасу, до складу яких входять 12 бойових бригад та полків, загальною чисельністю близько 38 тисяч бойовиків, до 480 танків, близько 500 одиниць броньованих машин, 870 артилерійських систем, мінометів та інша військова техніка та озброєння», – повідомив він.

Крім того, за словами а командувача Об’єднаних сил, на території Росії біля кордону з Україною, безпосередньо в Ростовській області на двох полігонах зосереджено близько 12 батальйонних тактичних груп і артилерійська тактична група.

«Вони в разі загострення можуть і не застосовуватись, але така загроза з території РФ присутня», – додав Бондар.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.