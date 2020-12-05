Бойовики на Донбасі здійснили 5 порушень перемир’я, втрат немає – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі з початку доби 5 грудня зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

«Противник здійснив обстріл наших позицій із гранатометів різних систем та стрілецької зброї в районі населеного пункту Шуми. Окрім цього, ворог застосував протитанковий ракетний комплекс поблизу Водяного, а в бік українських позицій неподалік Авдіївки відкривав вогонь з підствольного гранатомета та стрілецької зброї.

Біля цього ж населеного пункту та неподалік Мар’їнки противник вкотре застосував снайперську зброю», – ідеться в повідомленні.

Бойових втрат та поранень серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає, вказано у зведенні.

Підтримувані Росією бойовики угруповань «ДНР» та «ЛНР» про бойові дії 5 грудня не повідомляли.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.