Бойовики на Донбасі здійснили 7 порушень з початку доби – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі з початку доби 5 серпня зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку російських гібридних сил, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

Шість із цих порушень були пов’язані з обстрілами, зокрема, в районі Красногорівки в Донецькій області бойовики обстріляли не лише позиції українських військових, а й будинки місцевих жителів. Як повідомляло Радіо Свобода, внаслідок обстрілу зазнав поранень місцевий житель 1965 року народження.

Крім того, на Луганщині українські військові зафіксували проліт запущеного бойовиками безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування.

Бойових втрат серед військовослужбовців ЗСУ немає, ідеться у вечірньому зведенні.

В угрупованні «ЛНР» про бойові дії 5 серпня не повідомляли.

В угрупованні «ДНР» українських військових звинуватили в пошкодженні чотирьох будинків унаслідок обстрілу околиці Донецька.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.