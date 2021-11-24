На Донбасі 24 листопада втрат серед українських військових немає – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі з початку доби 24 листопада втрат серед українських військових немає, повідомляє штаб операції Обʼєднаних сил.

Російські гібридні сили здійснили пʼять порушень режиму припинення вогню, одне з яких із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння, вказують у штабі.

«Неподалік шахти «Бутівка» противник вів вогонь із станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. У напрямку Камʼянки ворог застосував гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети. У бік Нью-Йорка російські найманці відкривали вогонь з озброєння БМП, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Біля Луганського ворожі війська вели обстріл з ручних протитанкових гранатометів. З мінометів калібру 82 мм окупанти здійснили обстріл прикордонного контрольного поста першого оборонного рубежу, що входить до КПВВ «Мар’їнка», – повідомили українські військові.

В угрупованнях «ЛНР» та «ДНР» про бойові дії 24 листопада не повідомляли.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами.

За останніми даними Збройних сил, від 14 квітня 2014 року станом на 17 жовтня 2021 року на території Донецької та Луганської областей загинули 2 719 військових, отримали поранення чи ушкодження 10 368 військовослужбовців ЗСУ.

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тисяч: щонайменше 3 3901 цивільних осіб, приблизно 4 200 українських військових та близько 5 800 членів незаконних збройних угруповань.