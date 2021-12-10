Бойовики на Донбасі здійснили 4 обстріли з початку доби – пресслужба ООС

У зоні бойових дій на Донбасі з початку доби 10 грудня російські гібридні сили здійснили чотири обстріли позицій українських військових, з них один – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння, повідомляє пресслужба операції Обʼєднаних сил.

«Поблизу населеного пункту Піщане, що на Луганщині, ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 мм. У напрямку Новотошківського окупанти здійснили обстріл з підствольних гранатометів та стрілецької зброї. У бік Попасної російські найманці обстрілювали наші позиції з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. Біля Майорська окупанти застосували станкові протитанкові гранатомети», – ідеться у вечірньому зведенні.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

«Щоб змусити противника припинити обстріли, українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння», – вказано в повідомленні.

В угрупованні «ЛНР» про бойові дії 10 грудня не повідомляли.

В угрупованні «ДНР» українських військових звинуватили у скиданні вибухового пристрою з безпілотника в Донецьку. За цим повідомленням, під час знешкодження цього пристрою один бойовик загинув, інший зазнав осколкового поранення. Незалежного підтвердження цього повідомлення немає.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами.

За останніми даними Збройних сил, від 14 квітня 2014 року станом на 17 жовтня 2021 року на території Донецької та Луганської областей загинули 2 719 військових, отримали поранення чи ушкодження 10 368 військовослужбовців ЗСУ.

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тисяч: щонайменше 3 3901 цивільних осіб, приблизно 4 200 українських військових та близько 5 800 членів незаконних збройних угруповань.