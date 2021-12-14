Бойовики на Донбасі здійснили 2 обстріли за добу – пресслужба Обʼєднаних сил

Російські гібридні сили впродовж доби 13 грудня двічі обстріляли позиції українських військових на Донбасі, повідомляє пресслужба Обʼєднаних сил.

«У напрямку Попасної окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Поблизу Катеринівки, що на Луганщині, ворог здійснив обстріл з гранатометів різних систем і стрілецької зброї», – ідеться в ранковому зведенні.

У пресслужбі також повідомляють, що втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Угруповання «ДНР» та «ЛНР» про бойові дії 13 грудня не повідомляли.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами.

За останніми даними Збройних сил, від 14 квітня 2014 року станом на 17 жовтня 2021 року на території Донецької та Луганської областей загинули 2 719 військових, отримали поранення чи ушкодження 10 368 військовослужбовців ЗСУ.

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тисяч: щонайменше 3 3901 цивільних осіб, приблизно 4 200 українських військових та близько 5 800 членів незаконних збройних угруповань.