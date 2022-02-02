Ситуація на Донбасі: два порушення з боку бойовиків – пресслужба ОС

У зоні бойових дій на Донбасі з початку доби 2 лютого російські гібридні сили двічі порушили режим припинення вогню, повідомляє пресслужба Обʼєднаних сил.

«Російсько-окупаційні війська здійснили обстріл контрольного пункту вʼїзду-виїзду «Гнутове», що на Донеччині. Для обстрілу гуманітарного дорожнього коридору, що проходить через КПВВ, противник застосував безпілотний літальний апарат, з якого скинув постріл ВОГ-17. Крім цього, в напрямку Талаківки окупанти відкривали вогонь з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів», – ідеться у вечірньому зведенні.

У повідомленні вказано, що втрат серед українських військових немає.

В угрупованні «ДНР» українських військових звинуватили в мінометному обстрілі півдня контрольованої бойовиками території.

В угрупованні «ЛНР» про бойові дії 2 лютого не повідомляли.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами.

За даними ЗСУ, за 2021 рік, станом на 21 грудня, в ході бойової обстановки загинули 65 людей із особового складу Збройних сил України.

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тисяч людей.