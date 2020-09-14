У штабі ООС повідомили про 2 порушення «тиші» на Донбасі минулої доби

Українські військові повідомляють про два порушення режиму припинення вогню на Донбасі 13 вересня, зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід».

«Так, неприцільні постріли з підствольних гранатометів у бік наших позицій відмічено поблизу населених пунктів Піски й Авдіївка. У відповідь на вогневі провокації українські захисники зброю у відповідь не застосовували. Серед особового складу Об’єднаних сил, внаслідок пострілів, бойових втрат і поранень немає», – повідомили вранці 14 вересня у пресцентрі операції Об’єднаних сил.

Там додали, що від початку поточної доби, 14 вересня, на всіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Підтримувані Росією угруповання «ДНР» і «ЛНР» звинуватили українських військових у порушенні «тиші»: по одному кожне.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». З того часу і до 6 вересня українські військові не повідомляли про поранених та вбитих внаслідок бойових дій. Тоді внаслідок обстрілів на Донбасі один військовий загинув, ще один був поранений.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.