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14 вересня 2020, Київ 08:39
Новини | Події

У штабі ООС повідомили про 2 порушення «тиші» на Донбасі минулої доби

У відповідь на «вогневі провокації» українські військові зброю у відповідь не застосовували, йдеться в повідомленні

Українські військові повідомляють про два порушення режиму припинення вогню на Донбасі 13 вересня, зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід».

«Так, неприцільні постріли з підствольних гранатометів у бік наших позицій відмічено поблизу населених пунктів Піски й Авдіївка. У відповідь на вогневі провокації українські захисники зброю у відповідь не застосовували. Серед особового складу Об’єднаних сил, внаслідок пострілів, бойових втрат і поранень немає», – повідомили вранці 14 вересня у пресцентрі операції Об’єднаних сил.

Там додали, що від початку поточної доби, 14 вересня, на всіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Підтримувані Росією угруповання «ДНР» і «ЛНР» звинуватили українських військових у порушенні «тиші»: по одному кожне.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». З того часу і до 6 вересня українські військові не повідомляли про поранених та вбитих внаслідок бойових дій. Тоді внаслідок обстрілів на Донбасі один військовий загинув, ще один був поранений.

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Загострення у Білорусі – це шанс для Криму і Донбасу?

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.

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