Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
30 Вересень 2019, Київ 09:12
Новини | Події

Ситуація на Донбасі: 26 обстрілів з боку бойовиків, без втрат серед українських військових

Розбита квартира у селищі Золоте-4, Луганська область

Дивитись коментарі

У зоні бойових дій на Донбачі 29 вересня підтримувані Росією бойовики 26 разів порушили режим припинення вогню, інформує штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, бойовики обстрілювали позиції українських військових із заборонених Мінськими угодами мінометів калібрів 120 та 82 міліметри, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Як ідеться в ранковому зведенні, втрат серед українських військових немає.

В угрупованні «ЛНР» заявили про п’ять обстрілів з боку ЗСУ, але не повідомляють про наслідки цих дій.

В угрупованні «ДНР» зведених даних про бойові дії 29 вересня не наводять, але повідомляють про смерть одного бойовика внаслідок обстрілу, не уточнюючи, де саме це сталося.

/**/ /**/ /**/ Під час акції з вимогою до президента України Володимира Зеленського не підписувати капітуляційних угод із Росією, й не погоджуватися на так звану «формулу Штайнмаєра». Київ, 19 вересня 2019 року
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

«Зеленському не треба намагатися повернути Крим і Донбас ціною капітуляції»

Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG