Бойовики тричі порушили режим тиші на Донбасі – ООС

Контрольовані Росією сили тричі порушили режим тиші на Донбасі 10 вересня, повідомив штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

«Ворог обстріляв зі стрілецької зброї позиції наших військ неподалік Шумів, де мала пройти зустріч представників СЦКК та ОБСЄ і де були надані гарантії безпеки. Завдяки оперативності українських розвідників, дії збройних формувань Російської Федерації були спрогнозовані завчасно, тому швидко вдалося убезпечити не тільки військовослужбовців Об’єднаних сил, а й представників СЦКК та ОБСЄ», – заявили в штабі.

Також два обстріли зафіксували біля Золотого Луганської області.

В угрупованні «ДНР» не повідомляють про бойові дії 10 вересня, у тому числі вони не коментують інцидент біля Шумів. Бойовики «ЛНР» звинувачують українську армію в обстрілі біля Голубовського.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». З того часу і до 6 вересня українські військові не повідомляли про поранених та вбитих внаслідок бойових дій. Тоді внаслідок обстрілів на Донбасі один військовий загинув, ще один був поранений.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.