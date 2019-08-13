Бойовики вісім разів порушили перемир’я на Донбасі – ООС

Бойовики вісім разів порушили перемир’я на Донбасі 13 серпня, повідомляє штаб української воєнної Операції об’єднаних сил. Даних про втрати українські військові не наводять.

«Ворог обстрілював позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», – розповіли в штабі.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українську армію в обстрілі Гольміського, Докучаєвська та Верхньошироківського. Бойовики «ЛНР» закидають українським Об’єднаним силам обстріл Золотого-5.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

Від 21 липня на сході України оголошений режим тиші.