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ОВА: ситуація на місці удару РФ по Житомирщині «локалізована»

Внаслідок удару дронами був пошкоджений неназваний інфраструктурний об’єкт

Житомирська обласна військова адміністрація оприлюднила оновлені дані щодо ситуації на місці російського удару дронами, внаслідок якого в ніч на 25 липня, був пошкоджений інфраструктурний об’єкт.

«Станом на 12:30 ситуація на місці ворожого удару локалізована, працюють спеціальні служби. За даними громад, звернень від жителів щодо пошкоджень житлових будинків і соціальних об’єктів не надходило. Жертв і постраждалих немає», – йдеться в повідомленні.

Подробиць, зокрема щодо того, про який об’єкт йдеться, в ОВА не навели.

Раніше влада Києва і Київщини повідомила про атаку дронів у ніч на 25 липня. Всі безпілотники знищили сили протиповітряної оборони, поранених і руйнувань, попередньо, немає.

Про збиття безпілотника над областю повідомили і в Полтавській ОВА. Влада Черкащини повідомила про влучання безпілотників у поле і сільськогосподарський ангар, але додала, що минулося без постраждалих і пожеж.

Росія регулярно обстрілює українські міста, зокрема Київ, застосовуючи при цьому дрони і ракети.

Напередодні влада Росії заявила про удар безпілотників по Москві й окупованому Криму. Міністерство закордонних справ Росії після цього пригрозило «вжити жорстких заходів у відповідь». Москва звинуватила в цих атаках Україну.

Київ зазвичай не коментує такі інциденти. Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов 24 липня в ефірі національного телемарафону заявив, що «це процес, який буде тривати і буде набирати обертів», поки російські війська не залишать територію Україну.

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