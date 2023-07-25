ОВА: ситуація на місці удару РФ по Житомирщині «локалізована»

Житомирська обласна військова адміністрація оприлюднила оновлені дані щодо ситуації на місці російського удару дронами, внаслідок якого в ніч на 25 липня, був пошкоджений інфраструктурний об’єкт.

«Станом на 12:30 ситуація на місці ворожого удару локалізована, працюють спеціальні служби. За даними громад, звернень від жителів щодо пошкоджень житлових будинків і соціальних об’єктів не надходило. Жертв і постраждалих немає», – йдеться в повідомленні.

Подробиць, зокрема щодо того, про який об’єкт йдеться, в ОВА не навели.

Раніше влада Києва і Київщини повідомила про атаку дронів у ніч на 25 липня. Всі безпілотники знищили сили протиповітряної оборони, поранених і руйнувань, попередньо, немає.

Про збиття безпілотника над областю повідомили і в Полтавській ОВА. Влада Черкащини повідомила про влучання безпілотників у поле і сільськогосподарський ангар, але додала, що минулося без постраждалих і пожеж.

Росія регулярно обстрілює українські міста, зокрема Київ, застосовуючи при цьому дрони і ракети.

Напередодні влада Росії заявила про удар безпілотників по Москві й окупованому Криму. Міністерство закордонних справ Росії після цього пригрозило «вжити жорстких заходів у відповідь». Москва звинуватила в цих атаках Україну.

Київ зазвичай не коментує такі інциденти. Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов 24 липня в ефірі національного телемарафону заявив, що «це процес, який буде тривати і буде набирати обертів», поки російські війська не залишать територію Україну.