ДСНС завершила рятувальні роботи після російського удару по Києву

У Києві завершилися аварійно-рятувальні роботи внаслідок російської повітряної атаки 23 січня, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За даними служби, вона отримала 176 повідомлень про вибухи та займання у Святошинському, Печерському і Солом’янському районах столиці.

«На 20 різних локаціях працювало майже 200 рятувальників та 40 одиниць техніки. 22 людини постраждали, у тому числі четверо дітей, госпіталізовано 12 осіб. Загалом евакуйовано та врятовано 55 осіб», – йдеться в повідомленні.

Психологи ДСНС надали допомогу близько 80 громадянам. Рятувальники повідомляють про пошкодження 28 об’єктів, серед яких житлові будинки, медичний заклад, навчальні заклади та автомобілі.

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Уранці 23 січня по всій Україні оголошувалася повітряна тривога через ракетну небезпеку, вона тривала понад дві години. Відомо про пошкодження та постраждалих у Києві та області, в Харкові та у Павлограді на Дніпропетровщині. Відомо, зокрема, про 22 постраждалих у Києві, шістьох загиблих і понад 50 поранених у Харкові.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що російські війська випустили 41 засіб повітряного нападу в ході ранкової ракетної атаки на Україну, українські військові збили 21 ракету.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.