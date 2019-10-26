ДСНС не виявила перевищення рівнів забруднення повітря в Україні

Державна служба з надзвичайних ситуацій не виявила значних перевищень стандартних рівнів забруднення повітря – про це відомство повідомило вранці 26 жовтня.

«Концентрацій оксиду вуглецю, фенолу, формальдегіду, діоксиду азоту, діоксиду сірки, пилу, які могли б бути віднесені до високих, мережа спостережень гідрометеорологічних організацій ДСНС України не відмічає», – стверджують у відомстві.

ДСНС звертає увагу на антициклонічну погоду в Україні: відсутність опадів та сильного вітру, температурну інверсію (повітря прогрівається до висоти 700-800 метрів від поверхні землі) та густі тумани. Всі ці чинники, пояснює служба, сприяють накопиченню забруднюючих речовин у приземному шарі повітря.​

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Водночас, за даними рятувальників, «зростання рівнів забруднення повітря не спостерігається».

«Загалом, синоптична ситуація не відрізняється від аналогічних погодних умов у попередні роки, тому в Україні немає суттєвих підстав для стурбованості щодо стану повітря. За прогнозами Українського Гідрометцентру у період з 28 по 29 жовтня 2019 року на території України очікується покращення синоптичної ситуації», – йдеться в повідомленні.

24 жовтня Міністерство енергетики та екології повідомило про намір провести спільний моніторинг стану повітря разом із незалежними лабораторіями. У міністерстві також заявили, що стан повітря загалом відповідає показникам попередніх років, однак звернули увагу на перевищення викидів у промислових містах.

Протягом останнього тижня незалежні громадські ініціативи з моніторингу якості повітря фіксували високі показники забруднення. Водночас офіційні джерела не підтверджували цю інформацію.

21 жовтня у мерії Києва повідомили, що стан повітря погіршився в Голосіївському районі столиці через пожежі на торфовищах в Обухівському районі Київщини. Пізніше представник управління екології КМДА Олександр Савченко повідомив, що у Києві немає задимленості, а є так звана температурна інверсія. Чиновник зазначив, що приблизно через тиждень денна і нічна температура повинні вирівнятись, і згадане явище зникне.

22 жовтня Центральна геофізична обсерваторія імені Срезневського повідомила, що концентрації оксиду вуглецю в останні дні залишались в Києві у своїх звичних параметрах. «Типовим для нинішньої осінньої погоди» назвав рівень забруднення повітря в українських містах директор Українського гідрометеорологічного центру ДСНС України Микола Кульбіда.