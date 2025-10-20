Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

Війська РФ вдарили по збагачувальній фабриці на Дніпропетровщині – ДТЕК

Це вже шостий масштабний удар військ РФ на вугільні підприємства ДТЕК за останні два місяці. Фото ілюстративне
Це вже шостий масштабний удар військ РФ на вугільні підприємства ДТЕК за останні два місяці. Фото ілюстративне

Російські війська вдарили по збагачувальній фабриці ДТЕК на Дніпропетровщині, повідомляє пресслужба компанії у телеграмі.

За повідомленням, триває ліквідація наслідків атаки, працівники не постраждали.

Це вже шостий масштабний удар військ РФ на вугільні підприємства ДТЕК за останні два місяці, додають в компанії.

Читайте також: Кулеба пояснив, як Росія змінила тактику ударів по енергетиці України

У неділю, 19 жовтня, сили РФ завдали масованого удару по шахті компанії на Дніпропетровщині. Як повідомили у компанії ДТЕК, під час атаки під землею перебували 192 співробітники шахти, їх всіх вдалося підняти на поверхню.

Російські військові впродовж останніх тижнів активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.


Форум

Recommended

XS
SM
MD
LG