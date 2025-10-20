Війська РФ вдарили по збагачувальній фабриці на Дніпропетровщині – ДТЕК

Російські війська вдарили по збагачувальній фабриці ДТЕК на Дніпропетровщині, повідомляє пресслужба компанії у телеграмі.

За повідомленням, триває ліквідація наслідків атаки, працівники не постраждали.

Це вже шостий масштабний удар військ РФ на вугільні підприємства ДТЕК за останні два місяці, додають в компанії.

У неділю, 19 жовтня, сили РФ завдали масованого удару по шахті компанії на Дніпропетровщині. Як повідомили у компанії ДТЕК, під час атаки під землею перебували 192 співробітники шахти, їх всіх вдалося підняти на поверхню.

Російські військові впродовж останніх тижнів активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.



