РФ засудила блогера Дудя до реального терміну за невиконання обов’язків «іноагента»

Суд у столиці Росії Москві заочно засудив відеоблогера Юрія Дудя до позбавлення волі терміном на 1 рік та 10 місяців за статтею про невиконання обов’язків «іноземного агента». Як зазначає видання «Медіазона», Дудь став першою людиною, яка засуджена за цією статтею до реального терміну позбавлення волі.

Раніше реальні терміни призначалися лише тим, хто мав звинувачення за іншими за статтями чи інші судимості. Максимальний термін покарання за статтею – два роки колонії. Зазвичай людей засуджують нею до штрафів або інших видів покарання, не пов’язаних із позбавленням волі.

Дудя звинувачували в тому, що на його YouTube-каналі виходили відео без маркування «іноземного агента». Раніше його двічі штрафували за відповідною адміністративною статтею. Прокуратура заявила, що дії Дудя зумовлені мотивом політичної ненависті, що є обтяжливою обставиною. Представники журналіста наполягали, що відео не мали політичного забарвлення.

Кримінальну справу проти Дудя порушили влітку, наприкінці липня блогера, який живе за кордоном, заочно заарештували. Журналіст перестав ставити «іноагентську» плашку в публікаціях у березні 2024 року, зазначає «Медіазона».

Юрій Дудь – один із найвідоміших російських журналістів, його інтерв'ю з відомими діячами набирають мільйони переглядів. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну він декларував антивоєнну позицію та виїхав зі своєї країни.

Раніше кримінальні справи про невиконання обов’язків іноземного агента порушили проти інших російських журналістів та активістів, проте не відомі випадки, коли за цією статтею давали реальні терміни.