Програма єПідтримка: українці вже витратили 250 мільйонів «ковідних» виплат на книжки – уряд

Громадяни України, які отримали виплати за вакцинацію, витратили більше 700 мільйонів гривень, заявляє Кабінет міністрів 4 січня.

За даними уряду, за перші два тижні роботи програми «єПідтримка» понад 6,2 мільйона українців подали заявки на отримання виплат.

За словами міністерки економіки України Юлії Свириденко, програма була спрямована на підтримку тих секторів економіки, які найбільше постраждали від карантинних обмежень.

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«Йдеться про креативні індустрії, спорт, книговидавництво, пасажирські перевезення тощо. Саме в цих сферах українці можуть витратити і уже витрачають нараховані кошти. І найбільшим попитом зараз користується придбання книжок, квитків у кінотеатри та залізничних квитків», – цитує Свириденко пресслужба Кабміну.

Відтак українці, які вже отримали виплати, витратили їх таким чином:

книжкові магазини – 250 мільйонів гривень

кінотеатри – 210 мільйонів

залізничні та авіа пасажирські перевезення – 90 мільйонів

театри, концерти та розважальні послуги – 87 мільйонів

спорт – 59 мільйонів

Загалом від початку дії програми з державного бюджету виплатили майже 6 мільярдів гривень.

19 грудня офіційно стартував проєкт «єПідтримка» для отримання однієї тисячі гривень за вакцинацію від COVID-19.

Щоб отримати спеціальну картку за програмою «єПідтримка» в застосунку банку або офлайн-відділенні, треба бути щепленим двома дозами вакцини й мати встановлений застосунок «Дія».

Отримані кошти можна витратити впродовж чотирьох місяців на подорожі, спорт, придбання книжок, відвідування культурних закладів. Банки розпізнають категорію при оплаті, тому витратити гроші на інші цілі, перевести їх на картку, зняти готівкою неможливо.

В Офісі президента заявили, що люди віком від 60 років зможуть витратити тисячу гривень на ліки – з січня 2022 року.