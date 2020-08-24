Комітет закордонних справ Європарламенту обговорить ситуацію у Білорусі 25 серпня

У вівторок, 25 серпня, комітет закордонних справ Європейського парламенту збереться на позачергове засідання, щоб обговорити ситуацію у Білорусі.

«Масштабні громадянські протести проти режиму Лукашенка тривають після президентських виборів 9 серпня, які Європейський Союз не вважає ані вільними, ані справедливими», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що члени комітету обговорять дії, до яких Євросоюз має вдатися для підтримки демократії та свобод у Білорусі, а також «переоцінять співпрацю з Мінськом, зокрема, у рамках Східного партнерства».

У Мінську й інших містах Білорусі від вечора 9 серпня тривають акції протесту. Люди протестують проти результатів виборів президента, на яких, за офіційними даними, перемогу здобув чинний голова держави Олександр Лукашенко. Він є президентом Білорусі вже 26 років.

Люди заявляють, що результати виборів, за якими Лукашенко отримав 80% голосів, а його головна конкурентка Світлана Тихановська – 10%, були сфальсифіковані.

Силовики у перші дні протестів жорстоко розганяли демонстрантів, били їх, застосовували гумові кулі, кийки, водомети, сльозогінний газ.

Західні лідери закликали владу Білорусі зупинити насильство. Зокрема, країни Люблінського трикутника – Україна, Польща та Литва – пропонували владі та суспільству Білорусі допомогу в налагодженні діалогу.

Лукашенко відмовився від пропозицій посередництва з-за кордону і заявив про зовнішнє втручання у справи Білорусі.