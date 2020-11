Син російського бізнесмена отримав від королеви Британії титул барона Сибірського

Британський підприємець російського походження Євген Лебедєв, син бізнесмена Олександра Лебедєва, отримав від королеви Єлизавети II титул барона Хемптонського і Сибірського, повідомляє офіційне видання британського уряду The Gazette.

Євген Лебедєв став довічним пером і увійшов до верхньої палати парламенту Британії.

Британські видання The Evening Standard і The Independent, що належать Лебедєву, повідомили, що присвоєний бізнесменові титул відображає його російське коріння і новий дім, який він знайшов у Великій Британії.

Крім Лебедєва, в список довічних перів увійшли 36 осіб, серед них колишній міністр фінансів та закордонних справ Філіп Гаммонд, біограф Маргарет Тетчер Чарльз Мур, чоловік експрем’єра Британії Терези Мей Філіп, молодший брат Бориса Джонсона ексзаступник міністра освіти Джо Джонсон, а також низка колишніх політиків Консервативної партії.

Євген Лебедєв – син колишнього співробітника спецслужб, бізнесмена, акціонера «Нової газети» Олександра Лебедєва. Він провів у Великій Британії більшу частину життя й отримав громадянство цієї країни в 2010 році. Лебедєв володіє компанією Lebedev Holdings Ltd, яка випускає газети The Independent і The Evening Standard.

Дати титул пера Лебедєву-молодшому рекомендував прем’єр-міністр Борис Джонсон, з яким вони дружать багато років. The Evening Standard писала, що Лебедєв був удостоєний титулу за заслуги в медіаіндустрії та благодійну діяльність.

Титули перів у Британії повинні містити вказівку на якусь місцевість. Якщо топонім розташований поза територією країни, британська Геральдична палата повинна отримати згоду на його використання від влади іншої держави.