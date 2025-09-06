Фіцо заявив, що Путін готовий зустрітися з Зеленським за межами Москви

Президент РФ Володимир Путін начебто «висловив зацікавленість» у зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським за межами Москви, заявив прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо.

Політик каже, під час зустрічі Путін заявив, що готовий зустрітися із Зеленським «де завгодно». Хоча Фіцо визнає, що ця зустріч не принесе «багато політичної користі», бо «Путіна не оцінять росіяни».

«Але обидва (президенти України і Росії Володимир Зеленський та Володимир Путін – ред.) розуміють, попри те, що це може завдати їм політичної шкоди, що їм потрібно зустрічатися і що потрібно обговорювати речі, бо якщо вони не обговорюватимуть, війна продовжиться», – сказав він.

За його словами, гарантії безпеки має отримати не лише Україна, але й Росія. Фіцо виключив, що Україна може вступити до НАТО. Однак він вкотре підтримав вступ України до ЄС.

Прем’єр Фіцо відвідав військовий парад у Пекіні, який відбувся 3 вересня. У рамках візиту до Китаю він також зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним.

Раніше, 3 вересня, Путін 3 вересня заявив, що він «не виключає» зустрічі з Зеленським, але для цього Зеленський має приїхати до Москви, якщо він «готовий до проведення зустрічі».

У відповідь президент Зеленський 5 вересня відхилив пропозицію Путіна приїхати до Москви для переговорів щодо дипломатичного врегулювання питання війни в Україні, натомість запропонував кому приїхати в Київ.