Генштаб ЗСУ: на фронті за добу було 139 боїв, майже 100 – на трьох напрямках

На фронті протягом минулої доби відбулося 139 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



За даними штабу, за добу противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 111 авіаційних ударів, застосувавши три ракети та скинувши 213 керованих авіаційних бомб, здійснив 6045 обстрілів, з них 98 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5659 дронів-камікадзе.



Найбільше російських атак було на Покровському напрямку – українські захисники зупинили 45 штурмів агресора у районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Федорівка, Новоекономічне, Родинське, Сухецьке, Промінь, Покровськ, Звірове, Удачне, Дачне, Новоукраїнка, Лисівка, Никанорівка та в бік населеного пункту Філія.



По 21 спробі прориву сили РФ здійснили на Лиманському та Новопавлівському напрямках.

Противник також продовжує свої атаки на Північно-Слобожанському, Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Придніпровському напрямках. На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках минулої доби протиник наступальних дій не проводив, додають у Генштабі.

15 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський за підсумками засідання Ставки верховного головнокомандувача заявив, що українські сили на Покровському й Добропільському напрямках «збільшують тиск на окупантів, протидіють спробам противника просунутися вперед».

«Ухвалено необхідні рішення для зміцнення цих та інших напрямків – на Донеччині, на Запоріжжі, тощо… Ворог кидає в бій нове «гарматне м’ясо» і зазнає значних втрат, щоб відрапортувати про це на тлі переговорів на Алясці», – додав він.

14 серпня в Генеральному штабі ЗСУ заявили про знешкодження прориву груп російських військових у бік міста Добропілля на Донеччині, що загрожувало суттєво погіршити оборону українських позицій як у районі Покровська, так і поблизу Костянтинівки. У ЗСУ кажуть про стабілізацію ситуації на Добропільському напрямку.

Раніше цього тижня просування військ РФ майже на десяток кілометрів у напрямку Добропілля 11 серпня позначив на своїй мапі аналітичний проєкт DeepState. Речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» підполковник Віктор Трегубов наступного дня заявив, що на Добропільському і Покровського напрямках російські війська використовують тактику «просочення», це створює хибне враження просування. Але, за його словами, «просочення» не означає, що противник взяв цю територію під контроль.

Президент України Володимир Зеленський 12 серпня заявив, що ціллю просування російських сил поблизу Добропілля на Донеччині є «сформувати певний інформаційний простір» до зустрічі між президентами США і Росії Дональдом Трампом і Володимиром Путіним 15 серпня.



