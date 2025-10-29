Генштаб ЗСУ: від початку доби на фронті було 122 боєзіткнень, 36 з них – на Покровському напрямку

Від початку доби на фронті відбулося 122 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Найбільше боїв зафіксовано на Покровському напрямку, де сили РФ 36 разів атакував позиції українських захисників у районах населених пунктів Шахове, Дорожнє, Никанорівка, Родинське, Звірове, Котлине, Молодецьке, Удачне, Новопавлівка, Новоекономічне, Червоний Лиман, Мирноград, Балаган, Лисівка та Покровськ. Дотепер триває одне бойове зіткнення.



Також на Олександрівському напрямку українські оборонці відбили 16 російських атак – триває ще одне боєзіткнення, на Лиманському напрямку сьогодні агресор 14 разів атакував у районах пяти населених пунктів – досі тривають три бої, на Костянтинівському напрямку Сили оборони успішно відбили 12 російських атак, досі триває одне боєзіткнення.



Противник продовжує свої атаки на Північно-Слобожанському, Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Слов’янському, Краматорському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

26 жовтня проникнення російських військових до Покровська підтвердив Генеральний штаб ЗСУ. На той момент, за даними штабу, у місті перебували близько 200 російських військовослужбовців, тривають стрілецькі бої.

Про складну ситуацію в Покровську розповів у вечірньому відеозверненні 27 жовтня президент України Володимир Зеленський.

Покровськ – місто з населенням близько 7 тис. людей (до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тис.) – є важливим дорожнім та залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.

Під час штурмів на Покровському напрямку Росія повторює сценарій окупації Авдіївки, рівняючи місто з землею, розповів в ефірі Радіо Свобода 28 жовтня офіцер відділу комунікацій 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ Сергій Окішев.



